Krasimir Balakov representou o Sporting durante cinco épocas e tornou-se numa das lendas do clube leonino e um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos.

Nesse sentido, no jogo da passada quarta-feira, o búlgaro foi um dos homenageados, no dia em que o Sporting celebrou 114 anos, entrando em campo com a melhor equipa da história.

De forma a agradecer a homenagem, Balakov fez uma publicação nas redes sociais, na qual deu os parabéns ao clube e elogiando Gonzalo Plata, a figura do jogo, que envergou a camisola com o seu nome.

«Parabéns a todos que amam e trabalham no Sporting pelos 114 anos desde a fundação do clube! Feliz por ter passado cinco grandes anos aí! Desejo sucesso e aproveitem cada vitória!

E no último jogo, quando o Sporting alcançou a vitória 1500 na elite, Gonzalo Plata com o seu golo e assistência, ele realmente mereceu o meu nome na camisola», escreveu Balakov.