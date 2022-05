De partida para férias, o guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, deixou uma mensagem aos adeptos leoninos e salientou que, embora os verde e brancos não tenham conquistado o bicampeonato, terminaram a temporada com mais uma Supertaça e uma Taça da Liga no palmarés.

«Chega ao fim a temporada sem conseguirmos o principal objetivo, mas com muitos bons momentos e dois títulos. Agora é tempo de desligar um pouco para depois regressarmos na próxima época com ambições renovadas e para continuar a crescer lado a lado convosco. Obrigado pelo apoio incondicional, sportinguistas!», escreveu o guardião espanhol, esta segunda-feira, numa publicação no Instagram.

Na segunda época nos leões, Adán até cumpriu mais jogos (45) e prolongou o vínculo com o clube até 2024.