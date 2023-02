Antonio Adán ficou claramente associado ao empate do Sporting com o Midtjylland, isto depois do erro do guarda-redes leonino que proporcionou o golo dos dinamarqueses.

Este domingo, Ruben Amorim reconheceu que o treinador de guarda-redes ficou a cargo da avaliação do desempenho do jogador, mas garantiu que mantém total confiança no espanhol.

«O que o Vital [n.d.r. treinador de guarda-redes] faz, é exemplar. Fizemos uma avaliação de quantas vezes o Antonio tocou com a bola nos pés e as boas decisões ele tomou. Obviamente, isto conta pouco quando um guarda-redes erra. Quantos dos nossos jogadores só tinham de empurrar a bola na baliza e não conseguiram? O Adán tem errado aqui ou ali esta época e tem muita visibilidade», começou por dizer na antevisão ao jogo desta segunda-feira, em Chaves.

«O que fizemos foi a avaliação: quantas vezes tocou na bola, quantas vezes acertou, que boas decisões tomou e depois partimos daí para preparar o jogo com o Desp. Chaves. Senti-o muito confiante, é experiente. O Vital falou com o Antonio, sorriu para mim e disse: ‘está tudo bem’. Já tenho tanto trabalho que deixo-o ficar com os guarda-redes [risos]. Mantenho a confiança no Antonio», vincou.