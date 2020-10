Se Luís Maximiano foi a principal referência do Sporting na baliza em 2019/2020, a atual época começou com Antonio Adán, reforço ex-Atlético de Madrid, como homem guardião das redes leoninas. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, elogiou esta sexta-feira o desempenho do espanhol na baliza e no trabalho com o plantel, mas garantiu que foi o trabalho e as circunstâncias da pré-época que ditaram a opção na escolha do titular e não a maior experiência daquele sobre o jovem português.

«Tenho cuidado com todos os jogadores, entendo o momento de cada um. O que fizemos foi trazer um guarda-redes com muita experiência, para ajudar o Max, para ajudar a equipa e, no fundo, é o que sempre disse: íamos apostar na juventude, mas não dar nada de mão beijada. Eu metia os miúdos a jogar, como dizia no ano passado, porque achava que estavam no momento para jogar, que era o caminho para construir uma boa equipa e o que fizemos no mercado foi contratar jogadores que pudessem complementar essa juventude», começou por dizer, na antevisão ao jogo com o Santa Clara, da quinta jornada da I Liga.

«Temos é de lembrar que o futebol é sempre o momento. O Adán esteve muito bem desde início, o Max também estava, estavam a lutar pelo lugar e o que é que aconteceu: o Max ficou privado do treino durante 15 dias. Não estou a dizer, atenção, que não escolheria o Adán, sou claro nisso. Não sei quem seria o guarda-redes, mas o momento foi aquele, o Max deixou de treinar, o Adán esteve muito bem, tem sido uma grande ajuda para todo o plantel, é óbvia a experiência que traz. O Max tem de fazer o trabalho dele, o Sporting sabe que tem um guarda-redes de grande nível, ainda tem muita coisa a melhorar como outros jovens e será um grande guarda-redes português», rematou Amorim.

Adán leva cinco jogos oficiais e é o atual ‘dono’ das redes verde e brancas, depois de Maximiano ter feito 31 jogos na anterior temporada, não tendo ainda qualquer minuto em 2020/2021.

O Santa Clara-Sporting joga-se a partir das 18 horas deste sábado (17h nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.