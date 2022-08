Na véspera do arranque da Liga 2022/23, Ruben Amorim deu aos sportinguistas duas boas notícias. Antonio Adán e Manuel Ugarte estão recuperados de lesões e podem jogar contra o Sp. Braga neste domingo.

«O Adán já vai para a convocatória. Recuperou rapidamente e também faz todos os possíveis para jogar. É um jogador especial nesse aspeto. Forçou muito para estar na convocatória e ser opção e foi isso que aconteceu. Deu todos os sinais de que estava apto para ir a jogo e foi convocado com naturalidade», começou por dizer a respeito do guarda-redes titular nas duas últimas épocas e que estava a contas com um problema no ligamento lateral interno do joelho direito.

A recuperação do guarda-redes espanhol deverá conduzi-lo diretamente ao onze, mas Ruben Amorim garantiu ter confiança em Franco Israel, guarda-redes contratado neste defeso à Juventus. «Penso que acertámos, pelo que vi na pré-época. Tem um mês de trabalho com o Vital [treinador dos guarda-redes] e se ele já demonstra esta capacidade, com um ano de trabalho com o Vital ele certamente vai ser um grande guarda-redes para nós. É o presente e o futuro do Sporting.»

«O Ugarte já está apto e vai para a convocatória», acrescentou depois relativamente ao uruguaio, que estava a contas com uma lombalgia desde o jogo com o Sevilha a contar para o Troféu Cinco Violinos a 24 de julho.

Para o arranque da Liga, em Braga, o Sporting não poderá contar com Daniel Bragança, por lesão, e com Luís Neto, que cumpre castigo.