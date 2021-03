Convidado do podcast do Sporting, Antonio Adán abordou vários temas numa conversa que durou cerca de 40 minutos, entre os quais a mudança do Atlético de Madrid para os leões, no verão.

«Durante o verão, o meu agente falou-mee da possibilidade de vir para o Sporting. Podia ter continuado no Atlético de Madrid, mas não jogava há dois anos e precisava de jogar. Mas também queria sair para um grande clube, onde pudesse jogar grandes jogos e o Sporting dava-me essa possibilidade. Disse ao meu agente para tratar das coisas porque queria vir para o Sporting», começou por dizer.

«É uma liga competitiva, no país vizinho, e vinha para um dos grandes clubes de Portugal. Era tudo novo, a verdade é que foi apaixonante. Vinha com muita ilusão, lembro-me que fiquei muito impressionado quando entrei no estádio. Também gostei muito da academia, pareceu-me logo ter uma grande organização», continuou.

Depois, Adán falou dos jovens do plantel, ele que aos 35 anos é um dos veteranos da equipa orientada por Ruben Amorim: «A verdade é que é muito boa [a relação com os colegas]. Temos um grupo fantástico, com uma mescla entre juventude e veteranos. Os miúdos dão uma alegria ao balneário... esta semana o Quaresma faz 19 anos [fez no início de março], o Tiago Tomás igual, o Inácio, que parece um veterano, tem 19 anos...»

«Eu falo muito com o Antunes e o Coates, os mais veteranos, e comentamos que até o corpo técnico, que costumam ser os mais velhos, neste caso também são jovens. São como os meus irmãos mais novos», atirou.