O primeiro-ministro António Costa anunciou nesta quarta-feira que Portugal é candidato a acolher a final da Liga dos Campeões feminina de futebol em 2025, no Estádio José Alvalade, pertença do Sporting, em Lisboa.

O anúncio foi feito no 47.º Congresso da UEFA, em Lisboa, com Costa a declarar, citado pela Lusa: «Numa altura de grande brilhantismo da nossa seleção nacional feminina de futebol - que daqui felicito por, pela primeira vez, se ter qualificado para uma fase final do Mundial - somos novamente candidatos à organização da final da Liga dos Campeões feminina em 2025, uma competição que recebemos no passado, com sucesso.»

O primeiro-ministro assumiu que o Governo está «confiante que esta será mais uma candidatura com desfecho positivo».

Refira-se que a final da Liga dos Campeões feminina já foi disputada em Lisboa, mais concretamente no Restelo, em 2013/14, quando as alemãs do Wolfsburgo venceram as suecas do Tyreso, por 4-3.