FIGURA: Luís Suarez

Foi o único atacante leonino que conseguiu atrair os lobos e atacá-los, assinando o primeiro golo do encontro. Trabalhou muito bem, no lance do 1-0, para poder atirar ao poste mais próximo, para o qual Arruabarrena não tinha grande visibilidade e, mesmo que tivesse, dificilmente conseguiria defender o foguete. No final, e quando já tudo parecia perdido, fez o 1-2 com uma cabeçada fulminante. Nos últimos cinco jogos são nove golos e duas assistências.

Outros destaques.

Taichi Fukui – O médio nipónico está cada vez mais soltinho no centro do terreno, agora que faz dupla com Van Ee. Com o neerlandês a assumir grande parte das tarefas defensivas, Fukui fica mais liberto para avançar, com ou sem bola. Foi dos seus pés que se criou o lance do golo arouquense, com um bom drible e um cruzamento ainda melhor.

Javi Sánchez – Faltava um xerife na defensiva arouquense e vai assumindo protagonismo, dada a experiência vasta no principal escalão espanhol. A par com Arruabarrena foi a voz de comando, sendo extremamente ativo.

Morten Hjulmand – O capitão do Sporting regressou de lesão e assumiu as funções com a qualidade de sempre. Esteve extremamente capaz defensivamente, travando as iniciativas arouquenses, mas, mais do que isso, foi na construção que se destacou, ao enviar passes teleguiados para os companheiros.

Luis Guilherme – A par com Geny Catamo esteve apagado e recebeu vários “puxões de orelhas”. Com bola, até nem esteve mal, mas sem esta, a defender ou a atacar, raramente esteve bem posicionado e ligado à corrente de jogo.