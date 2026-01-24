Arouca-Sporting (onzes): Borges aposta em Hjulmand e Luís Guilherme
Treinador dos leões promove duas trocas entre duelos europeus. Seabra mexe na lateral esquerda
Para o regresso ao campeonato e para a visita a Arouca, Rui Borges promove duas trocas face ao triunfo sobre o PSG. O timoneiro do Sporting devolve Morita e Ricardo Mangas ao banco de suplentes, recua Maxi Araújo para a defesa e aposta em Hjulmand e Luís Guilherme de início.
No Arouca, Vasco Seabra apenas aposta em Fontán na lateral esquerda, em detrimento de Kuipers.
Este é o 21.º duelo oficial entre estes emblemas. O Arouca apenas venceu na receção aos leões em outubro de 2022 (1-0). Nesta época, em agosto, o Sporting goleou os "Lobos" por 6-0.
Onze do Sporting: Rui Silva, Fresneda, Inácio, Matheus Reis e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões; Geny, Trincão e Luís Guilherme; Suárez.
Suplentes do Sporting: Virgínia, Morita, Debast, Pote, Vagiannidis, Bragança, Diomande, Alisson e Mangas.
Onze do Arouca: Arruabarrena, Esgaio, Matías Rocha, Javi Sánchez e Fontán; Fukui e Van Ee; Trezza, Lee Hyunju e Djouahra; Barbero.
Suplentes do Arouca: João Valido, Diogo Monteiro, Gonzalbez, Puche, Danté, Mateo Flores, Jansonas, Brian Mansilla e Yellu Santiago.
Este duelo da 19.ª jornada da Liga, que promete emoção para derreter o ar gelado, é para acompanhar, a partir das 18 horas e ao minuto, no Maisfutebol.