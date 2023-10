A FIGURA: Viktor Gyökeres

São oito golos em nove jogos, e a certeza cada vez maior de que o Sporting acertou em cheio com a contratação de Gyökeres. Na busca da profundidade, foi o elemento importante que tem sido, e que ajudou, mais uma vez, a desgastar a defensiva adversária. Pode não ser um portento técnico, mas o sueco sabe muito bem jogar com isso e simplifica ao máximo todas as intervenções que tem no jogo. Importante no golo que desbloqueou o marcador, sim, mas ainda mais no largo período em que os leões estiveram reduzidos a dez unidades, onde foi importante no momento sem bola e nos momentos em que o Sporting precisou de a segurar. Foi um leão às costas de Gyökeres, que acabou a noite a ouvir os adeptos a cantarem o seu nome: merecido.

O MOMENTO: Morita para a liderança – minuto 68

Pedro Gonçalves teve paciência para esperar pelo momento certo e, de pé esquerdo, descobriu Morita: o japonês fez o 2-1 numa altura em que o Sporting jogava com menos um e os leões voltaram ao lugar onde tinham começado a jornada: na liderança.

Hidemasa Morita

Tem sido um belo Morita este que temos visto neste início de temporada. Seguro com bola, sempre com o critério acertado, e importante sem ela, o médio nipónico é um dos jogadores mais fiáveis da equipa de Ruben Amorim neste momento. Vai aparecendo em zonas de finalização e desequilibrando quer no passe, quer no remate. Prova disso é o golo que marcou e que foi decisivo.

Marcus Edwards

Tem sido um início de época irregular para Edwards, mas depois da boa resposta que deu diante da Atalanta, mereceu a confiança de Ruben Amorim esta noite. Estava em dia o quanto baste e isso melhora logo o jogo do Sporting. Grande cruzamento para o golo de Gyökeres.

Gonçalo Inácio

Que senhor defesa tem o Sporting. Já tinha sido dos melhores frente a Atalanta e esta noite voltou a repetir a dose. Super concentrado a defender, não permitiu grandes aventuras ao ataque adversário. E com bola deu mais um recital: timing certo e forte quer no passe curto como no longo. Completo.

Rafa Mujica

O Arouca foi um adversário demasiado tímido para este leão, mas mérito para Mujica que foi sendo dos mais inconformados na equipa de Daniel Ramos. Fez o golo que pôs Alvalade em alvoroço e foi sempre tentando ameaçar a baliza de Adán.