O Sporting confirmou que a receção ao Arouca vai ser jogado no Estádio José Alvalade.

Os leões tinham o Estádio Nacional, no Jamor, de prevenção, depois de no verão o recinto dos campeões nacionais ter sido sujeito às obras de fecho do fosso, aumento da lotação e consequente colocação de novo relvado.

Por isso, o Sporting jogou o Troféu Cinco Violinos, diante do Villarreal, no Jamor e solicitou jogar a ronda inaugural da Liga na condição de visitante.

O Sporting-Arouca está marcado para o próximo domingo, dia 17, a partir das 20h30.

