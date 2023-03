Paulinho esteve ao lado de Ruben Amorim a fazer a antevisão ao jogo com o Arsenal, mas o treinador do Sporting não quis revelar se ia lançar o internacional português de início ou apostar em Youssef Chermiti.

«Não vou revelar. As características dos nossos avançados são diferentes, ele já sabe se vai jogar ou não», afirmou em conferência de imprensa.

Desafiado a explicar como motivou Paulinho e o restante grupo para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, Amorim assumiu que «para estes jogos não é preciso picar os jogadores».

«Pico-os mais quando voltamos ao nosso campeonato e fí-lo com a equipa no jogo com o Boavista, comecei a fazê-lo assim que saímos do jogo do Arsenal. Nestes jogos estão muito concentrados, todos querem jogar, mas também não quero que pensem que este é um jogo extra da nossa época. Estamos aqui por direito, somos uma equipa que veio da Liga dos Campeões, não passámos por alguma infelicidade. Estamos aqui para lutar pelos nossos objetivos. Há que ter noção que do outro lado está uma equipa que joga no melhor campeonato do mundo, está motivado e em primeiro, mas num jogo tudo é possível», frisou.

O técnico dos leões sublinhou que não quer «desvalorizar o jogo», mas considera que este «é apenas mais um ponto» na temporada.

«Tudo o que acontecer [de mal] amanhã [quinta-feira] será responsabilidade minha. Tudo o que acontecer de bom será responsabilidade dos jogadores. Tudo o que têm de fazerem é divertirem-se, honrarem o clube e acima de tudo mostrar personalidade e a nossa identidade. Jogamos bom futebol, o Arsenal é uma super equipa, mas num jogo tudo é possível. Se acreditarmos, e acreditamos muito, podemos vencer o jogo e a eliminatória», assegurou, antes de explicar a ausência do capitão Seba Coates, que está fora do encontro em Londres por castigo.

«Uma das razões do Coates não estar cá é que pensamos que isto é um ponto da nossa época. O Coates vai jogar ao Japão com a seleção e, em vez de fazer mais uma viagem. estamos a pensar que temos de vencer o Santa Clara e depois o Gil Vicente. É um ponto no nosso projeto, não é o fim de nada, não é o jogo da nossa vida, não podemos fazer disto mais do que é. O Sporting está nesta fase por direito próprio, empatou em casa, vai jogar com o Arsenal, podíamos ter feito um resultado melhor, mas o Arsenal também teve oportunidades de golo. Está tudo em aberto», concluiu.

Depois do empate em Alvalade (2-2), Arsenal e Sporting jogam esta quinta-feira, às 20h00, em Londres, num jogo para seguir ao minuto no Maisfutebol.