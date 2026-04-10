Atenção, Sporting: Eze recupera antes do previsto e já é opção no Arsenal
Internacional inglês poderá ir a jogo este sábado, frente ao Bournemouth
Eberechi Eze regressou aos treinos no Arsenal na quinta-feira e poderá ser opção para Mikel Arteta na receção ao Bournemouth, marcada para sábado (12h30).
O internacional inglês, que leva nove golos e seis assistências esta época, sofreu uma lesão no gémeo a 17 de março e estava previsto que ficasse de fora por pelo menos um mês, mas já está recuperado.
«Não sabia que ele era tão determinado, obcecado e disposto a forçar o corpo. Eu não conhecia esse lado dele e surpreendeu-me de uma forma muito poderosa o quanto ele ama o futebol. A reação dele foi... Uau», confessou Arteta, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.
Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber e Riccardo Calafiori são outros nomes a contas com problemas físicos, mas o técnico espanhol garantiu que «alguns deles» vão estar fisicamente aptos para o próximo jogo, ao contrário de Mikel Merino, que enfrenta uma paragem prolongada.
O Arsenal, líder da Liga inglesa, recebe o Bournemouth no sábado e, na próxima quarta-feira, às 20h00, defronta o Sporting na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.