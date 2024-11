A derrota do Sporting frente ao Arsenal esta terça-feira ficou marcada por um festejo peculiar de Gabriel Magalhães. O central dos «gunners» marcou o terceiro golo dos ingleses e celebrou «à Gyökeres», no entanto colocando as mãos à frente dos olhos em vez da boca.

Sobre o festejo, Fredrik Ljungberg, antigo internacional pela Suécia e também uma lenda do Arsenal achou que foi uma «falta de respeito» para com o jogador do Sporting.

«Não gostei. Claro, ele [Gabriel Magalhães] falou muito sobre jogar contra o Gyökeres e se realmente conseguiria fazê-lo. Acredito que tenha sido para mostrar que conseguiu até facilmente. Mas penso que foi um pouco desrespeitador», disse Ljungberg em declarações ao jornal sueco Aftonbladet.

Ainda sobre o assunto, o antigo selecionador sueco Lars Lagerbäck também se pronunciou mas desvalorizou a ação do defesa brasileiro do Arsenal.

«Podemos sempre discutir sobre ética e moral, mas não acredito que seja um assunto relevante. Provavelmente há uma certa ironia por detrás do festejo, espero, e não apenas má intenção», concluiu Lagerbäck.

De recordar, o Sporting foi esta terça-feira goleado em Alvalade pelo Arsenal (1-5), uma partida a contar para a Liga dos Campeões.