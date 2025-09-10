Viktor Gyökeres foi eleito, sem grande surpresa, o melhor jogador da Liga Betclic em 2024/25. O sueco, que trocou o Sporting pelo Arsenal, não esteve presente na gala, que decorreu no Porto, mas deixou uma mensagem gravada em vídeo.

Também ninguém subiu ao palco para receber o prémio, tendo sido informado que o mesmo será posteriormente entregue a Gyökeres.

A mensagem gravada em vídeo termina com Viktor Gyökeres a falar português: «Adoro-vos a todos», disse o sueco, na língua de Luís de Camões.

«Olá todos. Quer apenas dizer que é uma grande honra receber este prémio tão significativo, de melhor jogador da LIga 2024/25. Infelizmente não posso estar aí, mas quero dizer obrigado aos meus colegas, ao staff, aos adeptos e a toda a gente no Sporting. Sem vocês isto não seria possível. Muito obrigado a todos e parabéns aos vencedores desta noite. Adoro-vos a todos.»