O Sporting está muito perto de um acordo com o Arsenal para a venda de Gyokeres.

Segundo foi possível saber, as negociações avançaram decisivamente nas últimas horas, depois do empresário do avançado sueco ter abdicado da comissão de 10 por cento, a que teria direito por contrato.

Desta forma, o Sporting consegue ganhar o braço de ferro e ficar com a quantia que desejava, mesmo que o Arsenal só pague 63 milhões (mais 10 milhões em objetivos) para garantir o jogador.

Ou seja, o Sporting queria 70 milhões de imediato, mais 10 por objetivos, mas destes 70 milhões teria de dar dez por cento (sete milhões) ao empresário, pelo que ficaria com 63 milhões.

Como o empresário vai abdicar da comissão e o Arsenal sobe a oferta para 63,5 milhões, o Sporting consegue o que queria e Gyokeres fica muito próximo de sair para o Arsenal.

Nesta altura, e para que o negócio fique fechado, só falta acertar os objetivos que permitirão ao Sporting encaixar mais 10 milhões. A SAD leonina deseja, naturalmente, que sejam de fácil concretização.