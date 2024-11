No rescaldo à derrota do Sporting com o Arsenal, por 1-5, Gyökeres comentou o festejo de Gabriel Magalhães, aquando do 0-3. Em cima do intervalo, o defesa brasileiro marcou e adaptou o festejo do sueco.

«Não sabia que ele o tinha feito, mas é curioso que goste do meu festejo. Está à vontade para o usar, se não consegue criar o seu próprio festejo», atirou, em declarações à Viaplay Football.