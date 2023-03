Presente na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arsenal, Paulinho garantiu que o Sporting vai apresentar-se com «ambição» em Londres e «a acreditar que é possível vencer».

«Jogar fora ou em casa é diferente, apesar de termos o nosso setor cheio com o apoio dos nossos adeptos. O Arsenal, independentemente de quem jogar, vai ter sempre muita qualidade e cabe-nos contrariar essa qualidade e tentar fazer um jogo ao nível ou melhor daquele que fizemos em Alvalade», afirmou, em alusão à igualdade a duas bolas na primeira mão.

O avançado leonino lembrou o momento em que ficou na cara do guarda-redes do Arsenal mas atirou por cima, instantes antes do empate dos gunners.

«Nesse momento, estava 2-1 e podia acontecer muita coisa, acaba por ser um bocadinho difícil. Se o resultado não fosse um empate, podia ser diferente a forma de abordar o jogo, mas a ambição não será de certeza», vincou.

Paulinho abordou ainda a ausência de Coates, que está castigado. «O jogador que jogar na posição dele vai corresponder, não tenho dúvidas. Ele é o capitão, faz sempre falta dentro e fora de campo.»

O Sporting visita o Arsenal esta quinta-feira, num jogo marcado para as 20h00 que pode seguir ao minuto no Maisfutebol.