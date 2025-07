As negociações entre o Sporting e o Arsenal por Viktor Gyökeres continuam sem avanços e, com isso, o pessimismo passou a tomar conta nas últimas horas de alguns envolvidos nas conversações.

Sobretudo tomou conta das pessoas próximas ao sueco de uma forma como ainda não tinha acontecido.

O Maisfutebol apurou que a falta de confiança no acordo levou o pai do jogador sueco a cair no choro de sexta-feira para sábado. Está emocionalmente abalado e, inclusivamente, já não acredita no sucesso da transferência.

As lágrimas do progenitor não sensibilizam o Sporting, que acredita que tudo faz parte de uma estratégia para pressionar a SAD leonina. Por isso, Frederico Varandas mantém a posição intransigente em relação ao formato da venda: quer que a totalidade dos 10 milhões de euros variáveis seja de fácil concretização.

O emblema inglês, por sua vez, aceita chegar no máximo aos cinco milhões de euros de objetivos fáceis.

De resto, o valor fixo do negócio está acordado verbalmente entre os dois clubes: 63,5 milhões de euros, visto que o empresário Hasan Çetinkaya recentemente abdicou dos 10 por cento a que teria direito como intermediário das negociações do lado do atleta.

Sem Gyökeres na comitiva, o Arsenal, recorde-se, embarcou este sábado para a Singapura, onde vai defrontar o Milan, no dia 23, e o Newcastle, no dia 27 - há ainda um confronto com o Tottenham, em Hong Kong, no dia 31.

Aos 27 anos, Viktor Gyökeres tem contrato válido até junho de 2028 com o Sporting. Não há, até agora, qualquer atualização oficial sobre um eventual processo disciplinar, por causa da ausência nos treinos que já dura quase uma semana.