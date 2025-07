Olivia Smith, média de 20 anos que em 2023/24 representou o Sporting, é reforço do Arsenal.

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira pelo clube de Londres, o qual revela que a jogadora assinou um contrato válido por quatro anos com os «gunners».

Ora, de acordo com a imprensa inglesa, os valores da transferência rondam os 1,1 milhões de euros. A confirmar-se o montante, esta é a maior transferência da história do futebol feminino.

«É um privilégio e uma honra assinar com o Arsenal», afirmou Olivia Smith aos canais oficiais do Arsenal.

Na única época em Portugal, a jogadora de 20 marcou 16 golos e fez dez assistências em 26 jogos. Na época seguinte rumou ao Liverpool.

Na temporada passada ao serviço dos «reds», Olivia Smith realizou 25 jogos e marcou nove golos.

