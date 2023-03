A Ryanair partilhou as imagens de um conta associada ao Sporting, em que é possível ver um adepto - identificado como sendo do Arsenal, embora nada o confirme - com uma cadeira do Estádio de Alvalade no aeroporto.

«Parece que este adeptos do Arsenal levou para casa uma cadeira de Alvalade», escreveu a conta associada ao Sporting, na ressaca do empate (2-2) entre as duas equipas para a Liga Europa.

«Tudo para evitar pagar quatro libras», respondeu, com humor, a companhia aérea.

Outro seguidor do Arsenal ainda questionou a Ryanair para eventuais taxas extra pelo transporte da cadeira, mas a conta da companhia garantiu que o adepto visado não viajou num dos seus aviões.