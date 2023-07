Arthur Gomes está muito perto de deixar o Sporting em definitivo: o extremo brasileiro está a caminho do Cruzeiro, de Belo Horizonte, num negócio que vai render cerca de três milhões de euros.

Neymar Santos, que é o pai de Neymar e o empresário de Arthur Gomes, referiu à imprensa brasileira que o negócio estava fechado, embora entre os clubes ainda haja detalhes por acertar, segundo foi possível saber.

De qualquer das formas, a expetativa é que nos próximos dias o negócio seja mesmo oficializado, ficando assim resolvido o caso de mais um excedentário: contratado no início da época passada ao Estoril, Arthur Gomes acabou por ser dispensado por Ruben Amorim no início desta temporada, não entrando no plantel que o treinador está a formar para atacar a nova época.