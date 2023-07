A caminho do Cruzeiro, Arthur Gomes despediu-se do Sporting através de uma mensagem divulgada nas redes sociais.



«Gratidão, Sporting. Obrigado a todos os meus companheiros pela parceria e toda a aprendizagem. Obrigado também aos adeptos por todo o carinho», lê-se na publicação feita no Instagram.



O avançado brasileiro está de regresso ao Brasil para jogar na equipa orientada por Pepa. O negócio deve ser oficializado em breve.



Arthur Gomes deixa o Sporting com quatro golos e três assistências em 38 jogos.