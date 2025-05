A CNN Portugal teve acesso às imagens do momento em que a taça da Liga dos Campeões feminina e outros materiais da UEFA foram roubados no sábado, em Alvalade.

No vídeo é possível ver os larápios, com adereços a tapar o rosto, a roubar material (bolas) que se encontrava armazenado em caixas no estádio do Sporting.

A Polícia de Segurança República (PSP), diga-se, conseguiu recuperar o troféu da Champions e outro material, que, entretanto, já foi devolvido à UEFA. A PSP identificou 13 suspeitos, que terão praticado o furto durante a vitória do Sporting frente ao Vitória de Guimarães (2-0).

Arsenal e Barcelona disputam a final da Champions feminina no Estádio José Alvalade, no próximo sábado, às 17h00.