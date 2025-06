O orçamento e as contas consolidadas do Sporting para 2025/26 foram aprovadas em Assembleia Geral realizada neste domingo, no Edifício Multidesportivo do Estádio José Alvalade.

Numa assembleia com apenas dois pontos na ordem de trabalhos, o orçamento para 2025/26 teve 90.75% de votos favoráveis, num universo de 4694.

O orçamento do Sporting para a época que se avizinha prevê um resultado líquido positivo de 145 mil euros. São previstos ainda rendimentos operacionais recorde no valor de 32,5 milhões de euros, bem como 14 milhões em quotização.

No segundo ponto, nomeadamente a apreciação das contas consolidadas de 2023/24, com lucro de 36,4 milhões de euros nesse período, obteve-se 91.10% de votos a favor.

João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal, congratulou-se pelos resultados no fim das votações. «Penso que estes números são elucidativos para se perceber a magnitude da votação muito expressiva que mereceram, por parte dos sócios, quer um quer outro documento», disse.

«Gostaria também de vos transmitir a satisfação que a Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal manifesta pela forma extraordinariamente correcta e cordial como decorreram os trabalhos. É justo dizer que houve por parte dos sócios intervenientes, inclusive aqueles que pediram esclarecimentos aos órgãos sociais, uma postura sempre cordial e respeitosa, sobretudo para com o Conselho Directivo. Dessa forma, dignificaram o Sporting», acrescentou.