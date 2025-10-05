O Sporting aprovou este domingo em Assembleia Geral o relatório de gestão e as contas relativos ao exercício de 2024/25. No Pavilhão João Rocha, 1.670 sócios votantes, que correspondem a 9.871 votos, aprovaram com uma percentagem de 93,5 por cento.

«A Assembleia Geral apurou 1.670 sócios votantes, a que corresponderam 9.871 votos. Quer em termos de sócios, quer em termos de votos, a percentagem a favor foi de 93,5%. Portanto, a proposta do Conselho Diretivo do relatório e contas do ano de 01 de julho de 2024 a 30 de junho de 2025 foi aprovada por esta larga maioria de associados», anunciou João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) verde e branca.

O Sporting registou um lucro no valor de 1,6 milhões de euros, com o dirigente a sublinhar a «fase fantástica» dos leões.

«Queria sublinhar o momento de união que o Sporting Clube de Portugal vive. Foi, ainda, um número significativo de votantes, tendo em conta o histórico de pessoas que por norma participam nas assembleias gerais. Nesse sentido, foi uma boa votação, com números expressivos. Tirando os votos nulos e os brancos, que também houve alguns, houve de facto muito poucos votantes contra», sublinhou João Palma.

O presidente da MAG referiu que reforçou a união do clube, que o presidente Frederico Varandas tinha referido há dias. «Significa que o Sporting está unido, a viver uma fase fantástica, reconhecida por todos. Quer no futebol masculino sénior, porque ganhámos, fomos bicampeões nacionais e estamos a bater-nos pelo tricampeonato, como o presidente Frederico Varandas sublinhou há dias, mas também nas modalidades, onde temos obtido grandes resultados», concluiu.