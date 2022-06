Merih Demiral proporcionou uma das maiores transferências até ao momento no futebol italiano: a Atalanta acionou a opção de compra do central turco, junto da Juventus, por vinte milhões de euros.

Ora este negócio é uma boa notícia para o Sporting, que ainda tem valores a receber pelo mecanismo de solidariedade.

Demiral vestiu a camisola leonina durante uma época e meia, entre os 18 e os 19 anos, pelo que o Sporting terá direito no mínimo a 0,75 por cento do valor da transferência: ou seja, 150 mil euros.

Este valor poderá subir para 200 mil euros se no contrato de compra do passe junto do Alcanenense tiver ficado previsto que o clube ribatejano abdica da percentagem que lhe cabe pela meia época que o jogador passou em Alcanena, o que muitas vezes os clubes grandes exigem nas negociações junto de clubes mais pequenos.

No entanto, e isso é certo, pelos menos 150 mil euros dos 20 milhões terão de viajar para Alvalade.