Frederico Varandas afirmou esta sexta-feira que a reunião organizada por Bruno de Carvalho na véspera do ataque à Academia do Sporting teve como objetivo «amedrontar os adversários».

No Tribunal de Monsanto, o atual presidente do Sporting confirmou ainda que foi Bruno de Carvalho a dizer que o treino era à tarde.

«Eu acho que essa reunião teve como objetivo amedrontar os funcionários. Foi uma reunião surreal. Eu estava sentado na primeira fila em frente ao Bruno de Carvalho: ele disse que estava farto e que a Taça de Portugal valia tanto como um furúnculo no cu», disse.

Varandas sobre Alcochete: «Atiraram-me uma tocha, mas desviei-me»

«Disse ainda: 'Daqui para a frente tudo vai mudar. Amanhã [terça-feira] quero toda a gente no treino'. Estava com o dedo indicador apontado para as pessoas, a apontar um por um, e a dizer 'aconteça o que acontecer amanhã quero saber quem continua comigo'.»

Varandas confessou que percebeu que alguma coisa de anormal estava prestes a acontecer, antes de revelar que foi Bruno de Carvalho a dizer que o treino era à tarde, mais propriamente às 16h00, indicação confirmada também por André Geraldes, team manager dos leões na altura.