O antigo diretor de operações do Sporting, Vasco Santos contou nesta terça-feira que Bruno de Carvalho disse «façam o que quiserem» na reunião «tensa» na sede da Juventude Leonina, a 7 de abril.

A testemunha relatou que a reunião daquele dia foi marcada pelo então presidente Bruno de Carvalho, na qual estiveram presentes André Geraldes e Bruno Jacinto, à data, diretor desportivo e oficial de ligação aos adeptos, respetivamente.

Esse encontro na sede da JL, conhecida como ‘casinha’, segundo Vasco Santos, tinha como objetivo «apaziguar os ânimos exaltados daquele grupo organizado de adeptos e pedir desculpa» aos adeptos.

«Nessa reunião, o líder da JL deu a palavra aos elementos que pretendiam falar, que interpelaram diretamente o presidente e demonstraram o descontentamento pelos 'posts' constantes no Facebook, pela forma e pelas palavras que o presidente tinha dirigido aos jogadores. O presidente pediu várias vezes desculpa», explicou o antigo funcionário do clube.

«Por um lado, os adeptos não concordavam com a forma como o presidente se dirigia aos jogadores, mas, por outro lado, também não estavam satisfeitos pelo desempenho da equipa. Sugeriram fazer mais cânticos, mais tarjas, frases, coreografias específicas para puxar pelos jogadores, deslocarem-se a Alcochete para falarem com os jogadores e tentarem incentivar. Foram várias as ideias em cima da mesa, com muita gente a dar palpites. O Bruno de Carvalho disse: ‘organizem-se, façam o que quiserem e depois informem-me’», descreveu Vasco Santos.

Questionado sobre o contexto em que o então presidente proferiu essa afirmação, a testemunha explicou que eram «várias as propostas e ideias», acrescentando que Bruno de Carvalho, nesse momento, «não estava nas melhores condições, pois tinha a mulher hospitalizada, e já no fim disse: ‘façam o que quiserem’».

«Estava farto de estar ali e queria ir embora. Depreendi que estava cansado, saturado e queria ir embora dali», referiu a testemunha, salientando que, em nenhum momento, se falou em agressões ou ameaças a jogadores.