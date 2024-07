O Ath. Bilbao perdeu, este sábado, com o Sporting, por 3-0, no Troféu Cinco Violinos. No final, apesar de derrotado, o clube basco deixou uma mensagem de «muita sorte» aos leões para a temporada 2024/25.

«Desejamo-vos muita sorte na temporada, Sporting! Muito Obrigado», escreveu o clube espanhol na rede social X.

Pedro Gonçalves, Marcus Edwards e Francisco Trincão marcaram os golos do Sporting na vitória deste sábado, no Estádio José Alvalade.