O Sporting goleou o Atlético, da Liga 3, por 8-1, na manhã desta segunda-feira, num jogo-treino na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, que serviu de «teste» para o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal frente ao Dumiense. Nuno Santos foi o grande destaque deste jogo com um «póker» de cinco golos, mas Paulinho também contribuiu com um há-trick.

Uma manhã inspirada dos leões de Ruben Amorim frente à equipa da Tapadinha, com especial destaque para o canhoto que joga habitualmente no corredor esquerdo dos leões.

Ainda sem a presença de muitos dos internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções, Amorim construiu um onze com Adán, St. Juste, Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança, Luís Neto, Nuno Santos, Edwards, Paulinho e Trincão. Com o jogo a decorrer, entraram ainda Diego Calai e o jovem Alexandre Brito.

Fora deste teste ficaram Geny Catamo e Iván Fresneda, entregues ao departamento médico, enquanto Pedro Gonçalves dividiu o trabalho entre o ginásio e o relvado.

Os jogadores vão, agora, ter dois dias de folga e regressam ao trabalho na quinta-feira de manhã.

O jogo com o Dumiense, relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para as 18h00 do próximo domingo.