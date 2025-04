O presidente do Sporting esteve no velório de Aurélio Pereira, esta quarta-feira, no Lumiar. Frederico Varandas destacou que faleceu «um dos grandes da história» do clube e lembrou a obra do Senhor Formação.

«Aurélio Pereira é um dos grandes da história do Sporting. São dias difíceis para nós, sportinguistas. O Sporting, há mais de 40 anos, foi um clube pioneiro no desenvolvimento do jovem jogador e o Aurélio foi o seu cérebro. A partir do Aurélio e desse projeto do Sporting, todo o futebol português se desenvolveu de outra maneira. Dois Bolas de Ouro, um deles o melhor da história, um Bola de Prata e dezenas de gerações de internacionais portugueses que falam pelo trabalho que o Aurélio deixa, não só ao Sporting, mas ao desporto nacional», disse Varandas aos jornalistas, à porta da Igreja de São João Baptista, onde passaram várias figuras do desporto português.

O líder dos leões assinalou ainda que o trabalho de Aurélio Pereira foi decisivo para o sucesso do futebol luso.

«O Sr. Aurélio era não só um grande olheiro e muito bom nas relações humanas, mas também um grande sportinguista. Sempre tratou muito bem o Sporting. O Sporting vai estar sempre muito agradecido pelo que o Sr. Aurélio fez pelo clube e a melhor forma de o honrar e homenagear o seu nome é continuar a formar jogadores na equipa principal e nestas seleções nacionais», concluiu.