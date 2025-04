A morte de Aurélio Pereira, antigo responsável da formação e prospeção do Sporting, espoletou muitas reações no universo do futebol. Algumas foram mais veiculadas (como a de Ronaldo, Futre ou Figo) mas muitos outros jogadores enviaram condolências.

A experiência de várias décadas no Sporting levou-o a marcar diversas gerações, o que fica ilustrado pelas inúmeras mensagens de condolências de futebolistas, alguns no ativo, outros já retirados.

Abel Ferreira diz que «guarda no coração todos os ensinamentos» de Aurélio, «foi o primeiro a acreditar em mim», escreveu Tobias Figueiredo, «obrigado pelos ensinamentos, conselhos e partilhas», afirmou Rui Patrício. São três exemplos de mensagens veiculadas no Instagram.

Veja acima, na GALERIA, algumas das reações à morte de Aurélio Pereira que talvez tenha perdido.