Sporting anuncia torneio de formação em memória de Aurélio Pereira
«Senhor Formação» faleceu precisamente há um ano
«Senhor Formação» faleceu precisamente há um ano
Faz esta quarta-feira precisamente um ano que Aurélio Pereira, o «Senhor Formação» do Sporting, faleceu. Em memória da lenda do clube, os leões anunciaram a primeira edição do Torneio Aurélio Pereira.
Aurélio, recorde-se, fez formação no Sporting enquanto jogador. Mais tarde foi treinador e ainda coordenador de formação. Nesta última função foi o responsável por descobrir talentos entre 1986 e 2019, entre os quais Cristiano Ronaldo, Nani e Ricardo Quaresma. Ajudou, até, no crescimento de nomes como Paulo Futre e Luís Figo.
Os leões apresentam, então, um torneio de formação que contará com presenças de grandes clubes do futebol internacional: Real Madrid, Manchester City, Betis e PSV.
A 1.ª edição do Torneio Aurélio Pereira decorre este fim-de-semana, entre os dias 10 e 12 de abril no Pólo do Sporting em Lisboa.
No dia em que se cumpre 1 ano sem a presença do nosso Sr. Formação, nasce o 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐢𝐨 𝐀𝐮𝐫𝐞́𝐥𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚 🌟— Sporting CP (@SportingCP) April 8, 2026
Uma homenagem a quem nos tornou mais fortes 💚 pic.twitter.com/qqiEln5REb