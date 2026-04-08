Faz esta quarta-feira precisamente um ano que Aurélio Pereira, o «Senhor Formação» do Sporting, faleceu. Em memória da lenda do clube, os leões anunciaram a primeira edição do Torneio Aurélio Pereira.

Aurélio, recorde-se, fez formação no Sporting enquanto jogador. Mais tarde foi treinador e ainda coordenador de formação. Nesta última função foi o responsável por descobrir talentos entre 1986 e 2019, entre os quais Cristiano Ronaldo, Nani e Ricardo Quaresma. Ajudou, até, no crescimento de nomes como Paulo Futre e Luís Figo.

Os leões apresentam, então, um torneio de formação que contará com presenças de grandes clubes do futebol internacional: Real Madrid, Manchester City, Betis e PSV.

A 1.ª edição do Torneio Aurélio Pereira decorre este fim-de-semana, entre os dias 10 e 12 de abril no Pólo do Sporting em Lisboa.

 

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