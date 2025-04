Aurélio Pereira, o «senhor formação», será homenageado esta quinta-feira, depois de ter falecido aos 77 anos.

Nas imediações do Estádio José Alvalade, o Sporting dedicou um espaço para os adeptos homenagearem o antigo responsável pelo recrutamento dos Sporting.

Com duas fotografias de Aurélio Pereira, as flores e cachecóis vão começar a encher o espaço.

Esta quinta-feira realiza-se o funeral do antigo olheiro, na igreja do Lumiar, e posteriormente uma cerimónia de homenagem no Estádio José Alvalade.