Ao final da tarde desta quarta-feira, na Igreja de São João Baptista, no Lumiar (Lisboa), Toni recordou o legado de Aurélio Pereira, enaltecendo os valores do «Senhor Formação» do Sporting.

«As primeiras palavras vão para a família, amigos e para os sportinguistas. Marcou a história do Sporting e do futebol português, porque a sua paixão levou a que conseguisse trazer para a elite mundial muitos jogadores. Tinha o dom para pescar esses talentos. Depois, há o homem, um homem bom, frontal, dedicado e amigo do seu amigo. Nestes momentos, há uma série de adjetivos. Mas todos são poucos, porque ele personificou a imagem do homem bom.»

«Aurélio Pereira nunca faltou com algo aos clubes mais pequenos, onde identificava os talentos. Fossem bolas ou equipamentos. Nunca lhes falhou. Portanto, ganhou respeito e admiração. Hoje, o Mundo é completamente diferente, porque a indústria do futebol transformou-se num negócio.»

«Não é fácil encontrar alguém como Aurélio Pereira. É uma perda irreparável. O Sporting perde um dos seus principais representantes. Foi homenageado em vida, há vários anos.»

«Se me provocou dores de cabeça? É evidente. Seria bom tê-lo no Benfica», disse, aos jornalistas.

Aurélio Pereira faleceu na terça-feira, aos 77 anos.