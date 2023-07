O Sporting anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato com Auriol Dongmo, atleta do lançamento do peso.

Em declarações à SportingTV, a atual campeã da Europa e do Mundo em pista coberta mostrou-se satisfeito por continuar nos leões, clube que representa desde 2017.

É com muita alegria que renovo contrato porque sinto-me em casa desde o primeiro dia no Sporting CP. O Clube sempre me apoiou e acreditou em mim, o que é muito importante.