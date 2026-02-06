Rui Borges, treinador do Sporting, lamenta o facto de o Sporting ter jogado o prolongamento contra o AVS nesta quinta-feira, em duelo da Taça de Portugal, acabando por vencer (3-2). Borges lamenta passes falhados e desconcentração.

Análise ao jogo

«Foi um jogo, acima de tudo, competente. O AVS a jogar sempre em contra-ataque, sabíamos disso. Estávamos um pouco expostos demais. Mas conseguimos anular isso. Depois do 2-0, não sei se a malta desligou um bocadinho, mas o AVS marca duas grandes penalidades. Mérito deles por ir em busca do empate. Tentámos passar algumas coisas para os laterais, mas eles em dois lances foram felizes. Nós falhámos muitos passes, muita ansiedade talvez. Errámos muito. Ganhámos e esse é o objetivo.»

Rotação da equipa

«Houve algumas mudanças para percebermos algumas coisas. Entrámos na segunda parte com alguma ansiedade. O Nuno [Santos] chegou agora, está ainda a adaptar-se. O Faye também. Perdemos algumas ligações. Muitos passes falhados, mas o futebol é isto. Objetivo cumprido.»

Luís Guilherme

«Ele foi variando de flanco. Desequilibrou dos dois lados. É um miúdo com um potencial enorme e que terá um grande crescimento no Sporting. Está a adaptar-se às dinâmicas, à competitividade do futebol português.»

Prolongamento afeta Clássico?

«É natural que estejamos mais cansados, mas isso jamais poderá servir de desculpa para o Clássico. Eles sabem que o jogo não vai definir nada, tem uma paixão diferente, mas os jogadores vão descansar.»