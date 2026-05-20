Pedro Lima já está em Lisboa para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Sporting.

Recorde-se que o acordo para a transferência já está fechado há alguns dias, mas só agora, após o final da Liga, o brasileiro de 23 anos, formado no Palmeiras, vai cumprir todos os trâmites para assinar.

Tal como o Maisfutebol já escreveu, Pedro Lima vai mudar-se para Alvalade num negócio que pode atingir os seis milhões de euros.

Para já, o AVS recebe um valor fixo de quatro milhões de euros, sendo que o Sporting pode ainda pagar mais dois milhões dependentes de variáveis.

Para além disso, o AVS fica com uma percentagem de uma futura venda.

Pedro Lima já conta com outras passagens pelo futebol europeu no Norwich (Inglaterra) e NK Osijek (Croácia).