O Sporting partiu esta tarde do aeroporto Humberto Delgado rumo ao Porto, tendo em vista o duelo deste domingo frente ao AVS, com uma grande novidade na lista de convocados: Eduardo Felicíssimo foi chamado por Rui Borges.

Na comitiva leonina não seguiram, de resto, os lesionados Morten Hjulmand, Gonçalo Inácio, Fresneda, Ioannidis e João Simões.

Além destes, também Nuno Santos, que já recuperou de lesão, ficou de fora da convocatória. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Rui Borges tinha deixado no ar a possibilidade de levar o ala para o encontro da 31.ª jornada da Liga.

À semelhança do que aconteceu nos últimos jogos, Souleymane Faye também ficou de fora: o reforço de inverno não é convocado desde o jogo com o Arsenal e não entra em campo desde a receção ao Santa Clara, num jogo realizado a 3 de abril.

O AVS-Sporting, diga-se, tem pontapé de saída marcado para as 20h30 deste domingo, na Vila das Aves.

Lista de 21 convocados

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Diego Calai;

Defesas: Vagiannidis, Diomande, Eduardo Quaresma, Debast, Maxi Araújo e Ricardo Mangas;

Médios: Morita, Daniel Bragança, Kochorashvili e Eduardo Felicíssimo;

Avançados: Geovany Quenda, Geny Catamo, Blopa, Trincão, Luis Suárez, Rafael Nel, Luís Guilherme e Pedro Gonçalves.