O Sporting divulgou os bastidores da goleada ao Gil Vicente (4-1), com vários pormenores dignos de registo.

Desde logo, no balneário, Paulinho incumbiu-se do papel de consultor de moda quando se deparou o «look» irreverente do jovem ganês Issahaku Abdul Fatawu, com gestos de aprovação e um sorriso rasgado. Foi também um dia feliz para o jovem Rodrigo Ribeiro, que entrou na reta final da partida e foi muito saudado, sobretudo, por João Palhinha, além de não esconder a emoção na comunhão com os adeptos, na qual aproveitou para exibir categoricamente o símbolo do Sporting.

De registar ainda o bonito gesto de fair-play de um dos juízes do encontro que, no túnel, apertou os atacadores a um pequeno adepto que entrou com as equipas no relvado.

Ora veja: