O Sporting desvendou algumas imagens do backstage do triunfo em Guimarães, onde um velho conhecido marcou presença.

Bruno Fernandes viu o jogo nas bancadas e, após o apito final, desceu aos balneários para conviver com os jogadores leoninos, reencontrando, entre outros, Seba Coates, que abraçou efusivamente. O médio do Man. United está em Portugal para disputar o play-off de apuramento para o Mundial do Qatar com a seleção, tendo já treinado esta segunda-feira.

Também depois de o jogo ter terminado, alguns atletas ficaram no relvado a realizar exercícios com bola e de corrida.

Os bastidores da vitória do Sporting em Guimarães: