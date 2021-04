Tal como tem sido habitual, o Sporting partilhou um vídeo com os bastidores do jogo com o Farense, do estágio ao jogo.

Os leões mostram Tiago Ferreira, treinador de guarda-redes, a soprar as velas do bolo do 46.º aniversário, mas também o momento em que Ruben Amorim não consegue esconder a cara de espanto ao encontrar um grupinho que estava a ver um programa de vida selvagem, formado pelos dois Paulinhos (o roupeiro e o avançado), e ainda Pedro Porro.

Na viagem para o Estádio São Luís a comitiva leonina contou com o apoio de vários adeptos, como documenta o vídeo, que termina com um abraço simbólico do presidente Frederico Varandas a Antonio Adán, a figura do encontro desta sexta-feira.

Veja o vídeo: