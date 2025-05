O Sporting partilhou, esta quarta-feira, as imagens dos bastidores do jogo do título e da festa que se seguiu no balneário, no estádio e nas ruas, antes da chegada ao Marquês.

Os leões mostraram o caminho que a equipa fez da Academia até Alvalade, com vários adeptos a apoiar. Seguiram-se imagens do discurso de Rui Borges no balneário, bem-disposto e com um sorriso no rosto na hora de incentivar a equipa.

Depois da vitória, o plantel festejou no balneário com muita música e alguma bebida. Ricardo Esgaio deu a cheirar uma bebida a Viktor Gyökeres e o sueco até bebeu da garrafa, tal como Paulinho.

Os ex-jogadores também estiveram, de certa forma, presentes na festa. Seba Coates fez uma videochamada com o grupo, que cantou também a música que os adeptos dedicavam a Paulinho assim que marcava um golo.

A festa nas ruas e no Marquês levou a imagens irrepetíveis e o vídeo do Sporting termina com o presidente Frederico Varandas a mostrar três dedos, como símbolo dos três campeonatos que já conquistou.