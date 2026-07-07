O projeto do Sporting para 2026/27 continua a ganhar forma e conta com dois reforços, além do treinador Bernardo Pires. O base Gustavo Teixeira não renovou pela Ovarense e ruma a Alvalade, tal como João Embaló, poste que terminou contrato com a Oliveirense.

A possibilidade avançada pelo “Basquetebol Notícias” foi confirmada ao Maisfutebol nesta terça-feira.

Gustavo Teixeira – ou Guga – tem 25 anos e representou a Ovarense entre 2021 e 2026, conseguindo médias de sete pontos, três assistências e três ressaltos na última época. Todavia, em 2024/25, destacou-se com médias de 10 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos.

Natural do Porto e formado entre Académico e Vasco da Gama, o base também representou o Esgueira e está às portas da Seleção, até porque é um nome habitual nas pré-convocatórias. Nas últimas épocas revelou-se peça decisiva na Ovarense, organizando jogo, atirando de fora e arriscando nas penetrações.

Quanto a João Embaló, o poste de 24 anos representou a Oliveirense entre 2023 e 2026, com médias de cinco pontos, quatro ressaltos e uma assistência na última temporada. A melhor versão surgiu em 2024/25, com médias de sete pontos, quatro ressaltos e duas assistências. Às ordens de João Figueiredo – o novo “coach” do Sp. Braga – Embaló evoluiu no capítulo ofensivo, aprimorando o lançamento exterior.

Nascido na zona de Lisboa e à espreita de uma oportunidade na seleção de Cabo Verde, João Embaló fez formação em Queluz e afirmou-se no Desportivo da Póvoa entre 2020 e 2023.

Para a nova época, o Sporting vai também contar com figuras de continuidade como Diogo Ventura, Francisco Amarante, André Cruz, Rui Palhares e João Fernandes. Em suma, o lote de atletas nacionais está muito bem composto e próximo de fechado.