A preocupação dos jogadores do Sporting e o desalento de André Cruz ao deixar o jogo com o Desp. Póvoa (84-57), na tarde de sábado, permitiam adivinhar más notícias. Até porque o jovem internacional português, de 22 anos, saiu apoiado no capitão Diogo Ventura e num elemento da equipa médica.

Face à informação avançada pelo portal Basquetebol Notícias, de que o extremo terminou a época, o Maisfutebol apurou que André Cruz sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e menisco do joelho esquerdo, o que obriga a uma paragem a rondar os nove meses. Por isso, vai falhar o Europeu de agosto e setembro.

Nesta época, na qualificação para o Euro 2025, André Cruz evidenciou-se na visita à Eslovénia e na receção à Ucrânia, com 13 pontos.

Recuando à tarde de sábado, André Cruz totalizava sete pontos em seis minutos quando – a 7:23 minutos para o intervalo – uma dividida com o cabo-verdiano Keven Gomes (ex-FC Porto) deixou o extremo prostrado e muito queixoso.

A viver a melhor época pelo Sporting, Cruz registou médias de sete pontos, duas assistências e quatro ressaltos em 32 partidas. O jovem de 22 anos regressou a Portugal em 2022, quando optou por deixar os universitários dos Estados Unidos.

«O pior dos cenários tornou-se realidade. Nada a que não esteja habituado, infelizmente. Vou continuar a lutar», escreveu André Cruz nas redes sociais.

Os leões ocupam o 3.º lugar da fase regular da Liga, com 30 pontos, a cinco do líder Benfica. Na tarde de sábado (15h), a turma de Luís Magalhães joga na Madeira, no Caniço, frente à Galomar (12.ª e última).