Consumada a saída dos algarvios do Imortal, Bernardo Pires está próximo de assumir o Sporting. A informação avançada pelo “Basquetebol Notícias” foi confirmada pelo Maisfutebol. O “coach” de 32 anos esteve em negociações com a Oliveirense, mas o Sporting intrometeu-se.

O Maisfutebol sabe que o interesse dos leões em Bernardo Pires não é novo. Há um ano, o treinador foi convidado a assumir os sub-23, subindo à equipa principal aquando da saída de Luís Magalhães. Ainda assim, Bernardo Pires optou por permanecer no Imortal, estrutura que integrou em 2019.

Entre 2023 e 2026, o “coach” aveirense destacou-se com épocas consistentes e pela aposta em jovens portugueses como André Silva, Salvador Victo, Miguel Baker e Luís Silva (ex-FC Porto). Na última temporada, o Imortal atingiu as meias-finais da Taça da Liga, os “quartos” da Liga e os “oitavos” da Taça de Portugal.

Quanto ao Sporting, 2025/26 terminou nas meias-finais da Liga, depois da conquista de Taça da Liga e Taça de Portugal. Na Taça Europa, os leões ficaram pela segunda fase de grupos.

Na lista de sucessores a Luís Magalhães estavam Sérgio Ramos (adjunto na Seleção e no Sporting, além de antigo atleta do Benfica) e André Martins (antigo treinador do GDESSA na Liga feminina). Todavia, Bernardo Pires afigura-se como o novo timoneiro.