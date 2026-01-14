Basquetebol: Sporting perde na Eslováquia e compromete contas na Taça Europa
Desaire na visita ao Prievidza na terceira jornada da segunda fase de grupos
Desaire na visita ao Prievidza na terceira jornada da segunda fase de grupos
O Sporting aterrou na Eslováquia na madrugada desta quarta-feira e, nesta noite, perdeu na visita ao Prievidza, por 94-82 (22-27, 25-19, 14-19 e 33-17). No duelo da terceira jornada da segunda fase de grupos da Taça Europa da FIBA, Brandon Johns (21 pontos), Malik Morgan (14 pontos) e Francisco Amarante (11 pontos) foram os mais inconformados dos leões, enquanto Bishop (30 pontos) foi a estrela do Prievidza.
Os comandados de Luís Magalhães registam três derrotas em três jogos, registando três pontos no 4.º e último lugar do Grupo M, a dois pontos do PAOK (2.º). No topo segue, de forma isolada, o Bilbao, com seis pontos.
A 21 de janeiro, o Sporting recebe os bascos, num duelo decisivo para o desfecho desta fase.
#BasquetebolSCP | ⏹️ Derrota dos Leões na 3.ª jornada da 2.ª fase da #FIBAEuropeCup.— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 14, 2026
⚫️ 94-82 ⚪️ // #BCPSCP #FIBAEuropeCup pic.twitter.com/dvk3Cb9rzs