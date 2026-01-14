O Sporting aterrou na Eslováquia na madrugada desta quarta-feira e, nesta noite, perdeu na visita ao Prievidza, por 94-82 (22-27, 25-19, 14-19 e 33-17). No duelo da terceira jornada da segunda fase de grupos da Taça Europa da FIBA, Brandon Johns (21 pontos), Malik Morgan (14 pontos) e Francisco Amarante (11 pontos) foram os mais inconformados dos leões, enquanto Bishop (30 pontos) foi a estrela do Prievidza.

Os comandados de Luís Magalhães registam três derrotas em três jogos, registando três pontos no 4.º e último lugar do Grupo M, a dois pontos do PAOK (2.º). No topo segue, de forma isolada, o Bilbao, com seis pontos.

A 21 de janeiro, o Sporting recebe os bascos, num duelo decisivo para o desfecho desta fase.