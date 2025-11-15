Basquetebol: Sporting vence Sp. Braga e segue na perseguição ao Benfica
Ovarense não desarma, vence em Guimarães e continua igualada com os leões
A poucos quilómetros do “amasso” do Benfica sobre o FC Porto (109-80), o Sporting também venceu na sexta jornada da fase regular da Liga, na receção ao Sp. Braga, por 88-74 (27-18, 18-24, 24-16 e 19-16). Entre jogos para a Taça Europa da FIBA, o maior destaque do Sporting foi o norte-americano Brandon Johns, com 20 pontos, 10 ressaltos, duas assistências, um roubo de bola e três desarmes.
Nos minhotos, os norte-americanos Robinson (14 pontos) e Blaylock (16 pontos) foram os mais inconformados.
O quinto triunfo do Sporting mantém os comandados de Luís Magalhães na vice-liderança, com 11 pontos – igualados com a Ovarense (3.ª) – a um ponto do tetracampeão e líder invicto, o Benfica. No calendário dos leões segue-se a receção aos romenos do Valcea, na quarta-feira (19h30), na última jornada da primeira fase de grupos da Taça Europa da FIBA.
Quanto ao Sp. Braga, é sétimo classificado, com nove pontos, igualado com o FC Porto (5.º), Oliveirense (4.ª) e Esgueira (6º). Segue-se a visita à Ovarense, na segunda jornada da Taça da Liga, no sábado (16h).
Ora, a Ovarense também alcançou a quinta vitória, levando a melhor na visita a Guimarães. Os parciais de 25-16, 18-24, 25-20 e 26-17 culminaram no 94-77. A estrela dos vareiros foi o base Miguel Monteiro, com 21 pontos, sete ressaltos e seis assistências. No Vitória, Malique Jacobs (18 pontos e 10 ressaltos) foi o mais inconformado.
Assim, o V. Guimarães continua sem vencer, permanecendo com seis pontos no 12.º e último posto. Segue-se a receção ao Esgueira, na segunda ronda da Taça da Liga, no sábado (15h).
Outros resultados.
Oliveirense 100-77 Esgueira;
Imortal 95-96 Galitos Barreiro (depois de prolongamento).