O basquetebolista do Sporting Travante Williams foi identificado pela PSP no jogo entre o Sporting e o Benfica desta sexta-feira, por alegadamente ter empurrado um polícia durante o intervalo do dérbi.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o jogador do Sporting foi desqualificado ao intervalo, razão pela qual não voltou ao terreno de jogo na segunda parte. O internacional português, de origem norte-americana, terá empurrado com violência um agente da autoridade e foi levado sob custódia policial, tendo sido identificado. A ocorrência será agora comunicada às autoridades judiciais.

Ainda segundo foi possível apurar, o agente alvo dos empurrões não ficou ferido.

O Benfica, recorde-se, venceu de forma clara o terceiro jogo da final do play-off do campeonato e está a uma vitória de revalidar o título nacional que conquistou na época passada.

[artigo atualizado]